Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до пяти

Под завалами на складе возле площади трёх вокзалов в центре Москвы спасатели нашли тела ещё троих погибших. Таким образом, количество жертв ЧП возросло до пяти, об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА "Новости".

Сообщается также, что неизвестной остаётся судьба двух человек.

Масштабный пожар на цветочном складе на Комсомольской площади в центре Москвы локализован на площади 2,5 тысячи кв. метров. Об этом сообщили в столичном ГУ МЧС. К тушению возгорания были привлечены 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд.