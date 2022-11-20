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20 ноября, 19:35

Топ-менеджер Apple Шиллер удалил свой аккаунт в Twitter после разблокировки Трампа

Исполнительный директор Apple Фил Шиллер удалил свой профиль в Twitter. Как сообщает MacRumors, топ-менеджер отказался от использования соцсети сразу после снятия блокировки с аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.

Шиллер отказался как-либо объяснять это решение, однако, по данным издания, есть вероятность, что эти события связаны.

Илон Маск приготовился к атакам из-за аккаунта Трампа в Twitter

Илон Маск приготовился к атакам из-за аккаунта Трампа в Twitter

Исполнительный директор Apple был зарегистрирован в Twitter с ноябре 2008 года. За 14 лет его страница набрала более 200 тысяч подписчиков. Шиллер регулярно публиковал информацию о новых устройствах и сервисах. Есть вероятность, что на Шиллере исход специалистов Apple из Twitter может не закончиться, прогнозирует MacRumors.

Напомним, новый владелец "Твиттера" Илон Маск сообщал о готовности открыть Трампу доступ к аккаунту. Трамп заявил, что никогда туда не вернётся, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth Social. Учётная запись Трампа была восстановлена после того, как за такое решение проголосовали участники опроса, который провёл Маск.

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ТАСС / picture alliance / SvenSimon / SVEN SIMON

Юлия Коновалова

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