Топ-менеджер Apple Шиллер удалил свой аккаунт в Twitter после разблокировки Трампа

Шиллер отказался как-либо объяснять это решение, однако, по данным издания, есть вероятность, что эти события связаны.

Исполнительный директор Apple был зарегистрирован в Twitter с ноябре 2008 года. За 14 лет его страница набрала более 200 тысяч подписчиков. Шиллер регулярно публиковал информацию о новых устройствах и сервисах. Есть вероятность, что на Шиллере исход специалистов Apple из Twitter может не закончиться, прогнозирует MacRumors.