Топ-менеджер Apple Шиллер удалил свой аккаунт в Twitter после разблокировки Трампа
Исполнительный директор Apple Фил Шиллер удалил свой профиль в Twitter. Как сообщает MacRumors, топ-менеджер отказался от использования соцсети сразу после снятия блокировки с аккаунта экс-президента США Дональда Трампа.
Шиллер отказался как-либо объяснять это решение, однако, по данным издания, есть вероятность, что эти события связаны.
Исполнительный директор Apple был зарегистрирован в Twitter с ноябре 2008 года. За 14 лет его страница набрала более 200 тысяч подписчиков. Шиллер регулярно публиковал информацию о новых устройствах и сервисах. Есть вероятность, что на Шиллере исход специалистов Apple из Twitter может не закончиться, прогнозирует MacRumors.
Напомним, новый владелец "Твиттера" Илон Маск сообщал о готовности открыть Трампу доступ к аккаунту. Трамп заявил, что никогда туда не вернётся, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth Social. Учётная запись Трампа была восстановлена после того, как за такое решение проголосовали участники опроса, который провёл Маск.
ТАСС / picture alliance / SvenSimon / SVEN SIMON