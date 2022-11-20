Илон Маск приготовился к атакам из-за аккаунта Трампа в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск не сомневается, что ему придётся готовиться к ответным мерам со стороны администрации президента США Джо Байдена из-за разблокировки в соцсети аккаунта Дональда Трампа.

"Ясно как то, что ночь сменяет день", — коротко написал он, отвечая на комментарий пользователя о том, что Маска будут атаковать американские власти и даже конкуренты в СМИ.