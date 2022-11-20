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20 ноября, 16:04

Илон Маск приготовился к атакам из-за аккаунта Трампа в Twitter

Владелец Twitter Илон Маск не сомневается, что ему придётся готовиться к ответным мерам со стороны администрации президента США Джо Байдена из-за разблокировки в соцсети аккаунта Дональда Трампа.

"Ясно как то, что ночь сменяет день", — коротко написал он, отвечая на комментарий пользователя о том, что Маска будут атаковать американские власти и даже конкуренты в СМИ.

Опрос Маска об аккаунте Трампа в Twitter атаковали боты

Опрос Маска об аккаунте Трампа в Twitter атаковали боты

Напомним, новый владелец "Твиттера" Илон Маск сообщал о готовности открыть Трампу доступ к аккаунту. Трамп заявил, что никогда туда не вернётся, отметив, что предпочитает собственную площадку — Truth Social. Учётная запись Трампа была восстановлена после того, как за такое решение проголосовали участники опроса, который провёл Маск.

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Getty Images / Yasin Ozturk / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми

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