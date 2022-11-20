Майк Пенс заявил о желании американцев вернуть курс Трампа

Бывший вице-президент США Майк Пенс в интервью CBS заявил, что жители страны хотели бы вернуть курс администрации предыдущего лидера — Дональда Трампа.

"Везде, где я был за последние два года, люди говорили мне, что хотят вернуть назад политику той администрации. Администрация Трампа – Пенса помогала американскому народу", — отметил Пенс.

Говоря о провальной политике администрации Байдена, он вспомнил вывод американских войск из Афганистана, тяжёлую ситуацию в экономике, возможную рецессию или же "худший за 40 лет уровень инфляции". При этом Пенс не стал отвечать на вопрос, будет ли он поддерживать на ближайших праймериз республиканцев кандидатуру в президенты Дональда Трампа.