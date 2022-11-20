Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 ноября, 15:57

Майк Пенс заявил о желании американцев вернуть курс Трампа

Бывший вице-президент США Пенс заявил, что американцы хотят вернуть курс Трампа

Бывший вице-президент США Майк Пенс в интервью CBS заявил, что жители страны хотели бы вернуть курс администрации предыдущего лидера — Дональда Трампа.

"Везде, где я был за последние два года, люди говорили мне, что хотят вернуть назад политику той администрации. Администрация Трампа – Пенса помогала американскому народу", — отметил Пенс.

Говоря о провальной политике администрации Байдена, он вспомнил вывод американских войск из Афганистана, тяжёлую ситуацию в экономике, возможную рецессию или же "худший за 40 лет уровень инфляции". При этом Пенс не стал отвечать на вопрос, будет ли он поддерживать на ближайших праймериз республиканцев кандидатуру в президенты Дональда Трампа.

"Как в годы Второй мировой": Адмирал предупредил США о новой угрозе

"Как в годы Второй мировой": Адмирал предупредил США о новой угрозе

Ранее Лайф рассказывал, что в Германии увидели риск торговой войны между США и ЕС из-за решения Джо Байдена не допускать европейские компании к программе по борьбе с климатическими изменениями.

Обложка ©

ТАСС / AP / John Minchillo

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров