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20 ноября, 15:08

"Как в годы Второй мировой": Адмирал предупредил США о новой угрозе

Адмирал в отставке Билл Оуэнс назвал госдолг угрозой национальной безопасности США

В настоящее время основная угроза, с которой столкнулись Соединённые Штаты Америки, — это размер государственного долга страны. Такое заявление сделали адмирал в отставке Билл Оуэнс, экс-директор Счётной палаты правительства Дэвид Уокер и профессор Колорадского университета Барри Поульсон. Статья опубликована в Washington Times.

"Самая значительная угроза нашей национальной безопасности — это растущее бремя государственного долга, проблема, которая в XXI веке увеличивается в геометрической прогрессии", — сказано в статье.

По информации аналитиков, за последние годы расходы Штатов росли быстрее, чем ВВП. Сейчас госдолг Соединённых Штатов составляет 31,26 триллиона долларов — это рекордно высокий показатель. Такой уровень был достигнут на несколько лет раньше, чем предполагалось. Что касается дефицита бюджета страны, который и должен был упомянуть Байден, в конце октября Минфин США сообщил, что этот показатель за 2022 финансовый год (завершился 30 сентября) сократился вдвое по сравнению с предыдущим годом — до 1,375 триллиона долларов.

"Сегодня мы переживаем стагфляцию, конечно, не сравнимую с той, что была в семидесятых годах, но с долговым бременем, как во время Второй мировой войны", — указали авторы материала.

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Shutterstock

Оксана Попова

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