Французы отчитали советника Зеленского за слова о России и вынесли неутешительный вердикт
Читатели Le Figaro раскритиковали советника Зеленского Подоляка из-за слов о России
Французы отчитали советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка после его слов о переговорах с Россией. Политик заявил, что они будут означать капитуляцию Незалежной, чем разозлил читателей Le Figaro.
Комментаторы посоветовали киевским властям прекратить "гнаться за войной", заявив, что дипломатическое решение конфликта гораздо мудрее. В то же время они напомнили, кто на самом деле "руководит" ситуацией. Так, по мнению одного из читателей, всё сразу закончится, когда Запад прекратит оказывать Украине помощь.
"Он реально думает, что Киев что-то будет решать? Если западники во главе с США перекроют кран, всё кончено. В какой-то момент им навяжут переговоры. Это единственный выход", — написал он.
Другой подметил, что Киев именно по приказу Вашингтона создал все условия для обострения конфликта. По его словам, Европа и так сделала слишком много для Незалежной, чего страна просто "не заслуживает", плюс ко всему ещё и "отрицает необходимость переговоров".
"Полный вздор. Если они хотят продолжать войну, пусть продолжают... Но в одиночку", — заявил ещё один читатель.
При этом пользователи отметили, что вести переговоры — это не капитулировать, а защищать свой народ, они также вынесли Зеленскому неутешительный вердикт.
"Киевской пропаганде конец... Зеленскому уже никто не верит, особенно после удара по Польше!" — подчеркнули комментаторы.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк дал интервью французскому телеканалу, в котором рассказал об оружии, необходимом Киеву от Запада для "успешного контрнаступления". В список входит от 150 до 200 танков и 300 бронеавтомобилей, а для наступления на юге и под Луганском Киеву нужно 100 артиллерийских орудий, 50–70 РСЗО и 10–15 противотанковых установок.
ТАСС / AP / Nicolae Dumitrache