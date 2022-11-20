Французы отчитали советника Зеленского за слова о России и вынесли неутешительный вердикт

Французы отчитали советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка после его слов о переговорах с Россией. Политик заявил, что они будут означать капитуляцию Незалежной, чем разозлил читателей Le Figaro.

Комментаторы посоветовали киевским властям прекратить "гнаться за войной", заявив, что дипломатическое решение конфликта гораздо мудрее. В то же время они напомнили, кто на самом деле "руководит" ситуацией. Так, по мнению одного из читателей, всё сразу закончится, когда Запад прекратит оказывать Украине помощь.

"Он реально думает, что Киев что-то будет решать? Если западники во главе с США перекроют кран, всё кончено. В какой-то момент им навяжут переговоры. Это единственный выход", — написал он.

Другой подметил, что Киев именно по приказу Вашингтона создал все условия для обострения конфликта. По его словам, Европа и так сделала слишком много для Незалежной, чего страна просто "не заслуживает", плюс ко всему ещё и "отрицает необходимость переговоров".

"Полный вздор. Если они хотят продолжать войну, пусть продолжают... Но в одиночку", — заявил ещё один читатель.

При этом пользователи отметили, что вести переговоры — это не капитулировать, а защищать свой народ, они также вынесли Зеленскому неутешительный вердикт.

"Киевской пропаганде конец... Зеленскому уже никто не верит, особенно после удара по Польше!" — подчеркнули комментаторы.