Ферстаппен выиграл заключительную гонку сезона в "Формуле-1"

Вторым к финишу на автодроме "Яс Марина" приехал пилот "Феррари" Шарль Леклер, замкнул тройку лучших партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес.

Чемпионом сезона стал именно Ферстаппен, который почти на 150 очков опередил Леклера, ставшего в общем зачёте вторым. Третье место по итогам чемпионата занял Серхио Перес.