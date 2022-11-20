Ферстаппен выиграл заключительную гонку сезона в "Формуле-1"
Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Абу-Даби, заключительной гонки нынешнего сезона "Формулы-1".
Вторым к финишу на автодроме "Яс Марина" приехал пилот "Феррари" Шарль Леклер, замкнул тройку лучших партнёр Ферстаппена по команде Серхио Перес.
Чемпионом сезона стал именно Ферстаппен, который почти на 150 очков опередил Леклера, ставшего в общем зачёте вторым. Третье место по итогам чемпионата занял Серхио Перес.
Ранее Лайф сообщал, что сын легендарного Михаэля Шумахера — Мик — покинет команду "Хаас" после окончания нынешнего сезона.
ТАСС / AP / Fernando Llano