Один из основателей Украинского интернационального легиона — Гастон Бессон — ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом сообщил в соцсети его сослуживец.

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46-летний француз был известен как главный вербовщик иностранных боевиков для службы в рядах ВСУ. В батальон Бессона входили европейские неонацисты, которые подчинялись напрямую "Азову"*. Француз имел богатый боевой опыт, в частности он участвовал в Югославском конфликте и отличался зверским отношением к сербам.

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили более 60 украинских бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении.