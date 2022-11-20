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Регион
Опубликовано 20 ноября 2022, 15:49
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На Украине убит один из главных вербовщиков наёмников для Иностранного легиона

Один из главных вербовщиков иностранных наёмников для ВСУ Бессон ликвидирован на Украине

Один из основателей Украинского интернационального легиона — Гастон Бессон — ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом сообщил в соцсети его сослуживец.

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Denis Šeler

Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Denis Šeler

46-летний француз был известен как главный вербовщик иностранных боевиков для службы в рядах ВСУ. В батальон Бессона входили европейские неонацисты, которые подчинялись напрямую "Азову"*. Француз имел богатый боевой опыт, в частности он участвовал в Югославском конфликте и отличался зверским отношением к сербам.

Спецназовец ГРУ рассказал о страхе иностранных наёмников перед российскими военными
Спецназовец ГРУ рассказал о страхе иностранных наёмников перед российскими военными

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили более 60 украинских бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Gaston Besson

Татьяна Миссуми
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