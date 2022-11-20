На Украине убит один из главных вербовщиков наёмников для Иностранного легиона
Один из главных вербовщиков иностранных наёмников для ВСУ Бессон ликвидирован на Украине
Один из основателей Украинского интернационального легиона — Гастон Бессон — ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом сообщил в соцсети его сослуживец.
Фото © Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Denis Šeler
46-летний француз был известен как главный вербовщик иностранных боевиков для службы в рядах ВСУ. В батальон Бессона входили европейские неонацисты, которые подчинялись напрямую "Азову"*. Француз имел богатый боевой опыт, в частности он участвовал в Югославском конфликте и отличался зверским отношением к сербам.
Накануне сообщалось, что российские военнослужащие в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили более 60 украинских бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении.
*Запрещённая в России террористическая организация.
Специальная военная операция на Украине
Facebook (запрещён на территории Российской Федерации) / Gaston Besson