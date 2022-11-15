Спецназовец ГРУ рассказал о страхе иностранных наёмников перед российскими военными

При столкновениях с военнослужащими 3-й отдельной гвардейской бригады особого назначения ГУ ГШ ВС РФ иностранные наёмники отходят или сдаются в плен, а не сражаются. Об этом рассказал боец спецназа с позывным Укроп.

Он заявил, что в украинских диверсионно-разведывательных группах много поляков, а вот американцев — не очень. Те, что попадаются, чаще всего избегают вооружённых столкновений, отметил боец.

"Американцев не так уж много встречается. Они, честно говоря, трусы. Когда давить начинаем, они отходят или сдаются в плен. Были случаи, когда они сдавались в плен. Не так давно был захвачен немец, самое смешное, он попросил отвести его в посольство. Я и ответил, что его посольство — метра два в земле, это всё, что я могу пообещать. Когда они видят шеврон нашей бригады — шлем легионера — они понимают, что ты будешь мёртвым", — рассказал военный изданию Ura.ru.

Боец добавил, что среди украинских военнослужащих встречаются чеченские сепаратисты, которые особенно жестоко обходятся с пленными — калечат, отрезают пальцы и уши. Они даже не пытаются сдаться в плен, поскольку знают, что их никто не пощадит.

"Пусть так прозвучит, но здесь око за око. Не мы придумали, подача была с их стороны. Сейчас решается вопрос, у кого сильнее дух, воля и выносливость в целом. Мы победим и победим за счёт того, что с нами Бог и наше дело правое", — отметил Укроп.

Военнослужащий считает, что сейчас повторяется история 1941 года и Россия снова уничтожает фашизм. Он заявил, что победа будет достигнута, пусть даже ценой его собственной жизни.