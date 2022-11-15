Абрамченко: Решение о возможности продления зерновой сделки будет принято до 19 ноября

"19-го числа у нас истекает [зерновая] сделка, к этой дате будет принято решение, — сказала она в разговоре с журналистами.

А ранее сообщалось, что Россия ещё не приняла решение о судьбе зерновой сделки. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, при изучении вопроса Москва будет обращать внимание на теракты Киева на Крымском мосту и в Севастополе, а также будет учитывать ход реализации меморандума между Россией и ООН о взаимопонимании по экспорту российского зерна в страны мира.