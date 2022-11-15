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Регион
Опубликовано 15 ноября 2022, 19:53

Абрамченко: Решение о возможности продления зерновой сделки будет принято до 19 ноября

Правительство России примет решение о возможности продления зерновой сделки до даты её истечения, то есть до 19 ноября. Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"19-го числа у нас истекает [зерновая] сделка, к этой дате будет принято решение, — сказала она в разговоре с журналистами.

Вице-премьер добавила, что российская сторона является надёжным поставщиком продовольствия, поэтому выступает против любых ограничений в сфере сельского хозяйства.

Кремль: Россия помогает поставкам продовольствия на мировые рынки, а не препятствует им
Кремль: Россия помогает поставкам продовольствия на мировые рынки, а не препятствует им

А ранее сообщалось, что Россия ещё не приняла решение о судьбе зерновой сделки. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, при изучении вопроса Москва будет обращать внимание на теракты Киева на Крымском мосту и в Севастополе, а также будет учитывать ход реализации меморандума между Россией и ООН о взаимопонимании по экспорту российского зерна в страны мира.

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Наталья Исакова
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