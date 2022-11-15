Абрамченко: Решение о возможности продления зерновой сделки будет принято до 19 ноября
Правительство России примет решение о возможности продления зерновой сделки до даты её истечения, то есть до 19 ноября. Соответствующее заявление сделала вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
"19-го числа у нас истекает [зерновая] сделка, к этой дате будет принято решение, — сказала она в разговоре с журналистами.
Вице-премьер добавила, что российская сторона является надёжным поставщиком продовольствия, поэтому выступает против любых ограничений в сфере сельского хозяйства.
А ранее сообщалось, что Россия ещё не приняла решение о судьбе зерновой сделки. Как отметил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, при изучении вопроса Москва будет обращать внимание на теракты Киева на Крымском мосту и в Севастополе, а также будет учитывать ход реализации меморандума между Россией и ООН о взаимопонимании по экспорту российского зерна в страны мира.
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