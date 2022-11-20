В Британии испугались удара из поставленного ВСУ оружия

Глава британского Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар считает, что оружие, которое Запад поставляет Украине, может попасть в руки террористам и преступным группировкам.

"Как и в любом конфликте, когда оружие льётся потоком, существует риск ответного удара... В конце конфликта остаются излишки оружия, которые попадают в руки преступников или террористов", — цитирует политика The Sunday Times.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о наличии рисков попадания мощного вооружения в руки преступных группировок и террористов через чёрный рынок, который действует на Украине. Речь идёт не только о стрелковом оружии, но и о более мощных средствах поражения, в числе которых могут оказаться переносные зенитно-ракетные комплексы и высокоточные образцы.