ВСУ обстреляли Кременную из HIMARS

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS населённый пункт Кременная в ЛНР, повредив линию электропередачи и здания. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.





"В результате обстрела н.п. Кременная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (одна ракета типа M31 GMLRS) повреждено два жилых дома, четыре хозпостройки, два магазина и линия электропередачи", — уточнила пресс-служба ведомства.