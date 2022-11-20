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Регион
Опубликовано 20 ноября 2022, 18:59
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ВСУ обстреляли Кременную из HIMARS

При обстреле Кременной со стороны ВСУ повреждены жилые дома и линия электропередачи

ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS населённый пункт Кременная в ЛНР, повредив линию электропередачи и здания. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.

  • Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК
    Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК
  • Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК
    Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

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"В результате обстрела н.п. Кременная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (одна ракета типа M31 GMLRS) повреждено два жилых дома, четыре хозпостройки, два магазина и линия электропередачи", уточнила пресс-служба ведомства.

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Лайф писал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Нижний Ольшанец, в результате которого пострадала местная жительница. Глава района Владимир Перцев совместно с оперативными службами провёл придомовый обход пострадавшего населённого пункта.

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Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Матвей Шандрыголов
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