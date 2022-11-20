ВСУ обстреляли Кременную из HIMARS
При обстреле Кременной со стороны ВСУ повреждены жилые дома и линия электропередачи
ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS населённый пункт Кременная в ЛНР, повредив линию электропередачи и здания. Об этом сообщили в представительстве республики в СЦКК.
"В результате обстрела н.п. Кременная с применением американской РСЗО M142 HIMARS (одна ракета типа M31 GMLRS) повреждено два жилых дома, четыре хозпостройки, два магазина и линия электропередачи", — уточнила пресс-служба ведомства.
Лайф писал, что губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле ВСУ приграничного села Нижний Ольшанец, в результате которого пострадала местная жительница. Глава района Владимир Перцев совместно с оперативными службами провёл придомовый обход пострадавшего населённого пункта.
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