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20 ноября, 18:16

"Мы должны его остановить!": Во Франции потребовали прекратить вооружать Зеленского

Во Франции лидер "Патриотов" потребовал прекратить поставки оружия Украине

<p>Президент Украины Владимир Зеленский © <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/qamp-zahid-dlya-mizhnarodnih-i-ukrayinskih-zmi-4577" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Офис президента Украины</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский © Офис президента Украины

Французский политик и лидер партии "Патриоты" Филиппо Флориан заявил, что в свете продолжающихся обстрелов ВСУ Запорожской АЭС необходимо прекратить поддержку Украины. Он считает, что дальнейшая отправка оружия Киеву может привести к непредвиденным последствиям.

"Киев вновь обстреливает ЗАЭС и прибегает к провокациям. Если мы продолжим финансировать и вооружать украинского президента Владимира Зеленского, то всё может очень плохо закончиться. После распространения небылиц о русской ракете в Польше Зеленский предпринял новую попытку спровоцировать тотальную войну. Мы должны его остановить", написал он в своём твиттере.

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Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк дал интервью французскому телеканалу, в котором рассказал об оружии, необходимом Киеву от Запада для "успешного контрнаступления". В список входит от 150 до 200 танков и 300 бронеавтомобилей, а для наступления на юге и под Луганском Киеву нужно 100 артиллерийских орудий, 50–70 РСЗО и 10–15 противотанковых установок.

Матвей Шандрыголов

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