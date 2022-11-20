Французский политик и лидер партии "Патриоты" Филиппо Флориан заявил, что в свете продолжающихся обстрелов ВСУ Запорожской АЭС необходимо прекратить поддержку Украины. Он считает, что дальнейшая отправка оружия Киеву может привести к непредвиденным последствиям.

"Киев вновь обстреливает ЗАЭС и прибегает к провокациям. Если мы продолжим финансировать и вооружать украинского президента Владимира Зеленского, то всё может очень плохо закончиться. После распространения небылиц о русской ракете в Польше Зеленский предпринял новую попытку спровоцировать тотальную войну. Мы должны его остановить", — написал он в своём твиттере.