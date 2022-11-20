Во Франции потребовали прекратить вооружать Зеленского
Во Франции лидер "Патриотов" потребовал прекратить поставки оружия Украине
Президент Украины Владимир Зеленский © Офис президента Украины
Французский политик и лидер партии "Патриоты" Филиппо Флориан заявил, что в свете продолжающихся обстрелов ВСУ Запорожской АЭС необходимо прекратить поддержку Украины. Он считает, что дальнейшая отправка оружия Киеву может привести к непредвиденным последствиям.
"Киев вновь обстреливает ЗАЭС и прибегает к провокациям. Если мы продолжим финансировать и вооружать украинского президента Владимира Зеленского, то всё может очень плохо закончиться. После распространения небылиц о русской ракете в Польше Зеленский предпринял новую попытку спровоцировать тотальную войну. Мы должны его остановить", — написал он в своём твиттере.
Ранее советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк дал интервью французскому телеканалу, в котором рассказал об оружии, необходимом Киеву от Запада для "успешного контрнаступления". В список входит от 150 до 200 танков и 300 бронеавтомобилей, а для наступления на юге и под Луганском Киеву нужно 100 артиллерийских орудий, 50–70 РСЗО и 10–15 противотанковых установок.