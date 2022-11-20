Россия, в отличие от Украины, не идёт на поводу у западных стран, из-за чего её и можно назвать суверенной. Об этом в интервью американскому изданию The New Yorker заявил обозреватель Кристофер Колдуэлл. По его словам, важным критерием суверенности государства является его способность противостоять тенденциям, навязанным извне западным миром.

Именно такой путь и выбрал президент России Владимир Путин, из-за чего он и стал так популярен среди западных консерваторов. Москва принимает во внимание критику со стороны Запада, однако продолжает следовать собственному пути, отмечает Колдуэлл.

"Украина, вероятно, всё же не суверенная страна. А Россия суверенная", — пояснил американский колумнист.