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Опубликовано 20 ноября 2022, 17:58
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В США раскрыли секрет популярности Путина и превосходства России над Украиной

Американский колумнист Колдуэлл назвал наличие суверенитета главным отличием РФ от Украины

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Владимир Путин. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Россия, в отличие от Украины, не идёт на поводу у западных стран, из-за чего её и можно назвать суверенной. Об этом в интервью американскому изданию The New Yorker заявил обозреватель Кристофер Колдуэлл. По его словам, важным критерием суверенности государства является его способность противостоять тенденциям, навязанным извне западным миром.

Именно такой путь и выбрал президент России Владимир Путин, из-за чего он и стал так популярен среди западных консерваторов. Москва принимает во внимание критику со стороны Запада, однако продолжает следовать собственному пути, отмечает Колдуэлл.

"Украина, вероятно, всё же не суверенная страна. А Россия суверенная", пояснил американский колумнист.

Американский полковник озвучил потери украинских войск
Американский полковник озвучил потери украинских войск

А ранее в США назвали истинную причину СВО на Украине. По словам политолога Джона Миршмайера, к конфликту привели попытки Запада загнать Россию в угол, превращая Незалежную в оплот западных стран и расширяя НАТО на восток.

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Матвей Шандрыголов
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