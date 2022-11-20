В Европе озаботились закупкой газа на 5–10 лет вперёд

Некоторые европейские компании начали переговоры по поводу контрактов на поставки газа сроком на 5–10 лет. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в области.

"В то время как многие в Европе стремятся к договорённостям о поставках на 5–10 лет, некоторые компании и официальные лица не заинтересованы в заключении долгосрочных контрактов. ФРГ и другие европейские страны поставили цель значительно сократить использование ископаемых источников энергии", — отмечает издание.

Несмотря на оптимистичные прогнозы аналитиков по поводу наполняемости подземных хранилищ газом, закупка голубого топлива в следующие несколько лет может значительно усложниться без долгосрочных контрактов. Эксперты полагают, что после 2026 года на мировой рынок поступит небольшой дополнительный объём СПГ. В связи с этим европейские компании уже стали опасаться угрозы дефицита топлива во второй половине десятилетия и начали переговоры с производителями СПГ в США по поводу поставок после 2025 года.