Марти Макфлая из фильма "Назад в будущее" наградили специальным "Оскаром"

Американский актёр Майкл Джей Фокс, наиболее известный по роли Марти Макфлая из фильма "Назад в будущее", получил премию Хершолта за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона. Недуг у Фокса диагностировали в 1991 году, а в 2000-м он организовал фонд, финансирующий его изучение. Актёр считает полученную награду большой ответственностью.

"Это неожиданная честь, за которую я по-настоящему благодарен", — сказал он, получив статуэтку из рук актёра Вуди Харрельсона.

Организация актёра собрала более миллиарда долларов, чему, по словам Фокса, поспособствовала его слава, а также жена и родственники.