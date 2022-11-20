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20 ноября, 17:30

Марти Макфлая из фильма "Назад в будущее" наградили специальным "Оскаром"

Звезда фильма "Назад в будущее" Майкл Джей Фокс получил премию Хершолта

<p>Майкл Джей Фокс. Фото © ТАСС / Brent N. Clarke / Invision / AP</p>

Майкл Джей Фокс. Фото © ТАСС / Brent N. Clarke / Invision / AP

Американский актёр Майкл Джей Фокс, наиболее известный по роли Марти Макфлая из фильма "Назад в будущее", получил премию Хершолта за вклад в борьбу с болезнью Паркинсона. Недуг у Фокса диагностировали в 1991 году, а в 2000-м он организовал фонд, финансирующий его изучение. Актёр считает полученную награду большой ответственностью.

"Это неожиданная честь, за которую я по-настоящему благодарен", сказал он, получив статуэтку из рук актёра Вуди Харрельсона.

Организация актёра собрала более миллиарда долларов, чему, по словам Фокса, поспособствовала его слава, а также жена и родственники.

Раскрыты доходы страдающего болезнью Паркинсона Зайцева, и таких сумм никто не ожидал увидеть

Раскрыты доходы страдающего болезнью Паркинсона Зайцева, и таких сумм никто не ожидал увидеть

Ранее Лайф писал, что у режиссёра Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. В датской кинокомпании Zentropa заявили, что режиссёр чувствует себя хорошо и лечится от симптомов недуга.

Матвей Шандрыголов

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