Миссия ООН изучает видео казни 12 безоружных российских пленных
Мониторинговая миссия ООН призвала расследовать видео казни российских пленных на Украине
Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине (ММПЧУ) призвала расследовать видеоролик с расстрелом безоружных российских военнопленных, об этом пишет AP. По данным агентства, представители организации уже занялись изучением данных кадров.
"ММПЧУ известно о существовании данного видео, миссия занимается его изучением. Мы повторяем наш призыв расследовать все подобные утверждения должным образом и своевременно соответствующими органами власти", — заявили в миссии.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором группа украинских военных расстреливает российских военнопленных. В Минобороны РФ заявили, что боевики убили более десяти сдавшихся россиян, а в МИД потребовали от международных организаций осудить произошедшее. Позднее в ООН призвали расследовать данный инцидент. Этот призыв поддержали в СПЧ.
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