Минобороны Франции столкнулось с непониманием граждан из-за помощи Украине

Французы недоумевают и спрашивают собственные власти, зачем страна должна помогать Украине в противостоянии с Россией. Об этом рассказал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в беседе с Le Journal du Dimanche.

"В Париже меня чаще спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, тогда как в моём департаменте Эр люди без задней мысли интересуются, почему мы должны помогать Украине… Я говорю одно и то же и правым, и левым: если мы хотим защищать наши ценности, мы должны помогать Украине защищать её границы и суверенитет", — объяснил министр.

По его словам, запасы вооружения на Украине ограничены в сравнении с ситуацией в России. Поэтому Франция "компенсирует это военной и гражданской поддержкой", подчеркнул министр. Он добавил, что Париж также согласился обучить порядка двух тысяч солдат ВСУ в рамках соответствующей программы, а ещё на Украину уже отправлены две батареи ЗРК Crotale и 18 установок CAESAR.