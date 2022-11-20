Минобороны Франции столкнулось с непониманием граждан из-за помощи Украине
В Минобороны Франции признали, что граждане страны не видят причин помогать Украине
Французы недоумевают и спрашивают собственные власти, зачем страна должна помогать Украине в противостоянии с Россией. Об этом рассказал глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в беседе с Le Journal du Dimanche.
"В Париже меня чаще спрашивают, достаточно ли мы помогаем Украине, тогда как в моём департаменте Эр люди без задней мысли интересуются, почему мы должны помогать Украине… Я говорю одно и то же и правым, и левым: если мы хотим защищать наши ценности, мы должны помогать Украине защищать её границы и суверенитет", — объяснил министр.
По его словам, запасы вооружения на Украине ограничены в сравнении с ситуацией в России. Поэтому Франция "компенсирует это военной и гражданской поддержкой", подчеркнул министр. Он добавил, что Париж также согласился обучить порядка двух тысяч солдат ВСУ в рамках соответствующей программы, а ещё на Украину уже отправлены две батареи ЗРК Crotale и 18 установок CAESAR.
Накануне сообщалось, что сотни жителей Парижа вышли на манифест в поддержку жителей Донбасса и с требованием прекратить поставлять вооружение Украине. Цель такой акции, по словам организаторов, — показать альтернативную французским СМИ точку зрения относительно конфликта на Украине.
ТАСС / EPA / SERGEY KOZLOV