Нападающий сборной России Соболев поделился впечатлениями от матча с Узбекистаном

"Когда я выхожу на поле, я себя не берегу, а отдаюсь полностью команде и игре, поэтому, когда я выхожу на любое поле, я играю в полную силу и до конца. Не важно, с кем играть. Главное, играть", — отметил Соболев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".