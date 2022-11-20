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20 ноября, 16:21

Нападающий сборной России Соболев поделился впечатлениями от матча с Узбекистаном

Нападающий сборной России по футболу Александр Соболев прокомментировал исход товарищеского матча против Узбекистана и заметил, что, главное, национальной команде необходимо сохранять игровой опыт.

"Когда я выхожу на поле, я себя не берегу, а отдаюсь полностью команде и игре, поэтому, когда я выхожу на любое поле, я играю в полную силу и до конца. Не важно, с кем играть. Главное, играть", — отметил Соболев в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

"Это не отмазка": В сборной России по футболу объяснили "тяжёлым годом" итог матча с Узбекистаном

"Это не отмазка": В сборной России по футболу объяснили "тяжёлым годом" итог матча с Узбекистаном

Напомним, сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче против команды Узбекистана (0:0). Отметим, что команда Валерия Карпина не смогла поразить ворота соперника во второй встрече кряду.

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РФС / Михаил Шапаев

Артур Белкин

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