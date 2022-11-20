Снова без голов: Сборная России сыграла вничью с Узбекистаном, не забив во втором матче подряд
Сборная России по футболу сыграла вничью с Узбекистаном в товарищеском матче
Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Узбекистана в товарищеском матче, который проходил в Ташкенте. Встреча завершилась со счётом 0:0.
Встреча не побаловала болельщиков большим количеством опасных моментов. По некоторым данным, команду Валерия Карпина на трибунах поддерживало около 500 фанатов. Неприятным моментом стала травма защитника Александра Сильянова, который из-за повреждения не смог доиграть матч до конца.
Ранее Лайф рассказывал, что сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче против команды Таджикистана. Встреча прошла в Душанбе и также завершилась со счётом 0:0.
РФС