Дети нашли тело женщины, пропавшей в Липецке больше недели назад
В Липецке школьники обнаружили тело 48-летней местной жительницы, которая с 11 ноября была в розыске как пропавшая без вести. Об этом сообщает портал gorod48.
Находку они сделали на детской площадке на окраине города в субботу, 19 ноября. Вскоре к месту ЧП прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть женщины. Позднее удалось установить её личность. Как стало известно, она вела асоциальный образ жизни.
Ранее Лайф сообщал, что под Симферополем обнаружили тело 17-летней девушки, которая пропала в Крыму три дня назад.
Обложка ©
Shutterstock