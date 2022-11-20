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20 ноября, 13:54

Дети нашли тело женщины, пропавшей в Липецке больше недели назад

В Липецке школьники обнаружили тело 48-летней местной жительницы, которая с 11 ноября была в розыске как пропавшая без вести. Об этом сообщает портал gorod48.

Находку они сделали на детской площадке на окраине города в субботу, 19 ноября. Вскоре к месту ЧП прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть женщины. Позднее удалось установить её личность. Как стало известно, она вела асоциальный образ жизни.

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Shutterstock

Артур Белкин

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