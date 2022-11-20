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20 ноября, 16:11

В Курской области продлили жёлтый уровень террористической опасности до 6 декабря

Власти Курской области продлили жёлтый уровень террористической опасности ещё на две недели – до 6 декабря. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"В Курской области действие жёлтого уровня террористической опасности продлеваем с 21 ноября на 15 суток до 6 декабря. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

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Ранее Лайф сообщал, что в Севастополе до 27 ноября продлили действие жёлтого (высокого) уровня террористической опасности. Правоохранители и органы власти города принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Артур Белкин

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