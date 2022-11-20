В Курской области продлили жёлтый уровень террористической опасности до 6 декабря

Власти Курской области продлили жёлтый уровень террористической опасности ещё на две недели – до 6 декабря. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

"В Курской области действие жёлтого уровня террористической опасности продлеваем с 21 ноября на 15 суток — до 6 декабря. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.