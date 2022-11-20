Молодая жена Ричарда Гира показала трогательное фото их трёхлетнего сына
Ричард Гир и Алехандра Сильва. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Alejandragere
Испанская журналистка и жена 73-летнего Ричарда Гира опубликовала в соцсетях редкий снимок их трёхлетнего сына. Алехандра Сильва рассказала, что трогательный кадр сделан во время семейной прогулки.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / Alejandragere
"Папа, мама и Александр", — подписала фотографию в соцсетях 39-летняя супруга голливудского актёра. Хотя лица малыша не видно, но поклонники оставили восторженные комментарии и умилились моменту.
Александр — первый общий ребёнок пары. Второй появился в семье в апреле 2020 года, но его пока не показывали публике и не раскрывали имени. У Гира также есть 22-летний сын Гомер от первого брака, а у Сильвы — восьмилетний Альберт. Теперь фанаты ждут новых фотографий малышей звёздного семейства.
Ранее сообщалось, что американский актёр Тейлор Лотнер, известный по роли в киносаге "Сумерки", женился на 24-летней Тейлор Доум, с которой встречался на протяжении пяти лет.