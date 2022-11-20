МВД Турции сообщило о 8 раненых силовиках в результате обстрела с территории Сирии

С территории Сирии был обстрелян приграничный КПП Турции, в результате восемь силовиков получили ранения. Об этом сообщило турецкое МВД, обвинив в атаке боевиков террористической Рабочей партии Курдистана и её сирийское ответвление — "Силы народной самообороны".

"Боевики террористической РПК/СНС совершили сегодня миномётный обстрел из района Тель-Рифаат места базирования подразделения спецназа полиции в приграничном КПП Онджупынар в городе Килис. В результате нападения ранения получили восемь представителей сил безопасности, в том числе один комиссар и шесть полицейских", — говорится в заявлении.

Обстрел КПП последовал после недавней воздушной операции ВВС Турции в Ираке и САР, что стало ответом на произошедший теракт в Стамбуле. Турецкие власти обвинили в террористической атаке гражданку Сирии, связанную с Рабочей партией Курдистана (РПК).