МВД Турции сообщило о 8 раненых силовиках в результате обстрела с территории Сирии
С территории Сирии был обстрелян приграничный КПП Турции, в результате восемь силовиков получили ранения. Об этом сообщило турецкое МВД, обвинив в атаке боевиков террористической Рабочей партии Курдистана и её сирийское ответвление — "Силы народной самообороны".
"Боевики террористической РПК/СНС совершили сегодня миномётный обстрел из района Тель-Рифаат места базирования подразделения спецназа полиции в приграничном КПП Онджупынар в городе Килис. В результате нападения ранения получили восемь представителей сил безопасности, в том числе один комиссар и шесть полицейских", — говорится в заявлении.
Обстрел КПП последовал после недавней воздушной операции ВВС Турции в Ираке и САР, что стало ответом на произошедший теракт в Стамбуле. Турецкие власти обвинили в террористической атаке гражданку Сирии, связанную с Рабочей партией Курдистана (РПК).
Как сообщал Лайф, ВВС Турции нанесли удары в четырёх регионах Сирии и одном Ирака в ответ на недавний теракт в Стамбуле. В результате турецкой атаки погибло более 30 человек. Глава Минобороны страны Хулуси Акар заявил, что Анкара реализует своё право на самооборону, следуя 51-й статье Устава ООН.
ТАСС / AP / Yahya Nemah