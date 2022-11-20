Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 ноября, 16:44

МВД Турции сообщило о 8 раненых силовиках в результате обстрела с территории Сирии

С территории Сирии был обстрелян приграничный КПП Турции, в результате восемь силовиков получили ранения. Об этом сообщило турецкое МВД, обвинив в атаке боевиков террористической Рабочей партии Курдистана и её сирийское ответвление — "Силы народной самообороны".

"Боевики террористической РПК/СНС совершили сегодня миномётный обстрел из района Тель-Рифаат места базирования подразделения спецназа полиции в приграничном КПП Онджупынар в городе Килис. В результате нападения ранения получили восемь представителей сил безопасности, в том числе один комиссар и шесть полицейских", говорится в заявлении.

Обстрел КПП последовал после недавней воздушной операции ВВС Турции в Ираке и САР, что стало ответом на произошедший теракт в Стамбуле. Турецкие власти обвинили в террористической атаке гражданку Сирии, связанную с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Минобороны Турции заявило об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии

Минобороны Турции заявило об уничтожении баз террористов в Ираке и Сирии

Как сообщал Лайф, ВВС Турции нанесли удары в четырёх регионах Сирии и одном Ирака в ответ на недавний теракт в Стамбуле. В результате турецкой атаки погибло более 30 человек. Глава Минобороны страны Хулуси Акар заявил, что Анкара реализует своё право на самооборону, следуя 51-й статье Устава ООН.

Обложка ©

ТАСС / AP / Yahya Nemah

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров