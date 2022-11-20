Учёные впервые рассказали о заражённых оспой обезьян женщинах

С конца весны этого года медики зафиксировали 78 тысяч случаев заражения оспой обезьян, из которых на женщин, как выяснилось, приходится всего 4%. Сотрудники Лондонского университета королевы Марии в Великобритании исследовали это явление и опубликовали результаты в журнале The Lancet.

Авторы отчёта получили информацию о 136 женщинах из 15 стран, в основном европейских, — 69 цисгендерных, 62 трансгендерных и пяти небинарных персонах с подтверждённым диагнозом. Средний возраст пациенток составил 34 года (от 28 до 40 лет); 45% относились к латиноамериканкам, 40% — к белым, 21% — к чёрным, 3% — к азиаткам.

"Оспа обезьян — проблема для всех полов и во всех регионах мира. Необходимы дополнительные инвестиции в эпиднадзор, исследования и разработки, чтобы понять различия и сходства в клиническом течении и исходе болезни во всех затронутых регионах", — заявили исследователи.