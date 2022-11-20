Более 30 человек погибли в Сирии и Ираке при атаке ВВС Турции
По меньшей мере 32 человека погибли в результате удара ВВС Турции по территориям Сирии и Ирака. Об этом пишет Shafaq News со ссылкой на региональное управление по борьбе с терроризмом в Иракском Курдистане.
Всего турецкая армия нанесла более 25 ударов по базам и позициям Рабочей партии Курдистана и группировки "Силы народной самообороны". Помимо погибших имеются и раненые, точное число которых не уточняется.
Как ранее сообщал Лайф, ВВС Турции нанесли удары в четырёх регионах Сирии и одном Ирака в ответ на недавний теракт в Стамбуле. Глава Минобороны страны Хулуси Акар заявил, что Анкара реализует своё право на самооборону, следуя 51-й статье Устава ООН.
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