Более 30 человек погибли в Сирии и Ираке при атаке ВВС Турции

По меньшей мере 32 человека погибли в результате удара ВВС Турции по территориям Сирии и Ирака. Об этом пишет Shafaq News со ссылкой на региональное управление по борьбе с терроризмом в Иракском Курдистане.

Всего турецкая армия нанесла более 25 ударов по базам и позициям Рабочей партии Курдистана и группировки "Силы народной самообороны". Помимо погибших имеются и раненые, точное число которых не уточняется.