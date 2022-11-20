Британия приготовила для солдат ВСУ зажигалки с нацистским приветствием
Великобритания передаст солдатам ВСУ зажигалки с выгравированной на них надписью "Слава Украине! Героям слава!" — лозунгом членов Организации украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армии (УПА)*. Об этом сообщили в Минобороны Соединённого Королевства. Известно, что бандеровское приветствие будет написано на украинском языке с размещённым рядом тризубом.
"В составе зимнего пакета, предоставленного проходящим обучение на территории Великобритании украинским новобранцам, будет особый [предмет, символизирующий] британскую поддержку. Зажигалка — лучший друг солдата на протяжении многих поколений. На ней выгравирована надпись: "Слава Украине! Героям слава!" — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что британская компания BAE Systems допускает возможность возобновить производство ракетно-артиллерийских систем M777, которые весьма востребованы на Украине в ходе боевых действий.
* Деятельность организаций запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.
Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agenc