Британия приготовила для солдат ВСУ зажигалки с нацистским приветствием

Великобритания передаст солдатам ВСУ зажигалки с выгравированной на них надписью "Слава Украине! Героям слава!" — лозунгом членов Организации украинских националистов (ОУН)* и Украинской повстанческой армии (УПА)*. Об этом сообщили в Минобороны Соединённого Королевства. Известно, что бандеровское приветствие будет написано на украинском языке с размещённым рядом тризубом.