Пассажирский самолёт впервые в истории выполнил прямой рейс из Израиля в Катар
Первый в истории прямой авиарейс по маршруту Тель-Авив — Доха был выполнен по случаю чемпионата мира по футболу. Об этом пишет газета Yedioth Ahronoth.
Рейс продолжительностью 3 часа 35 минут выполняет кипрская авиакомпания TUS Airways. Предполагается, что будет совершено шесть прямых рейсов, однако после окончания чемпионата они прекратятся. Также известно, что билеты на матчи купили более десяти тысяч израильтян и палестинцев.
Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.
Ранее также стало известно, что теперь россияне могут улететь более чем по 30 зарубежным направлениям без долгих и мучительных пересадок. Количество прямых рейсов увеличилось в два раза в сравнении с апрелем этого года. Полгода назад прямые рейсы из России были доступны в 15 стран мира. Сейчас в списке 31 государство.
Unsplash