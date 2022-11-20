Пассажирский самолёт впервые в истории выполнил прямой рейс из Израиля в Катар

Первый в истории прямой авиарейс по маршруту Тель-Авив — Доха был выполнен по случаю чемпионата мира по футболу. Об этом пишет газета Yedioth Ahronoth.

Рейс продолжительностью 3 часа 35 минут выполняет кипрская авиакомпания TUS Airways. Предполагается, что будет совершено шесть прямых рейсов, однако после окончания чемпионата они прекратятся. Также известно, что билеты на матчи купили более десяти тысяч израильтян и палестинцев.

Финальный турнир чемпионата мира 2022 года пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Первенство впервые в истории будет проводиться зимой, а не летом. Организаторы приняли решение о переносе турнира для безопасности футболистов и болельщиков из-за летней жары на Ближнем Востоке.