Неизвестный проник в дом и зарезал четырёх спящих студентов в городе Москоу

В американском городе Москоу в штате Айдахо неизвестный проник в дом и зарезал четверых студентов. Как рассказывает New York Times , само преступление серьёзно озадачило местных полицейских.

Трагический инцидент произошёл рано утром 13 ноября в доме, который снимали пять студенток. Три из них стали жертвами напавшего, четвёртым погибшим является возлюбленный одной из девушек. Правоохранителям о происшествии стало известно лишь через полдня, когда тела жертв обнаружили другие студентки, оставшиеся в живых. Следствие предполагает, что некоторые из погибших пытались оказать сопротивление.