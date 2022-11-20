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20 ноября, 16:56

Неизвестный проник в дом и зарезал четырёх спящих студентов в городе Москоу

В американском городе Москоу неизвестный проник в дом и убил четырёх студентов

В американском городе Москоу в штате Айдахо неизвестный проник в дом и зарезал четверых студентов. Как рассказывает New York Times, само преступление серьёзно озадачило местных полицейских.

Трагический инцидент произошёл рано утром 13 ноября в доме, который снимали пять студенток. Три из них стали жертвами напавшего, четвёртым погибшим является возлюбленный одной из девушек. Правоохранителям о происшествии стало известно лишь через полдня, когда тела жертв обнаружили другие студентки, оставшиеся в живых. Следствие предполагает, что некоторые из погибших пытались оказать сопротивление.

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Обложка ©

Getty Images

Артур Белкин
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