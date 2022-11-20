Неизвестный проник в дом и зарезал четырёх спящих студентов в городе Москоу
В американском городе Москоу неизвестный проник в дом и убил четырёх студентов
В американском городе Москоу в штате Айдахо неизвестный проник в дом и зарезал четверых студентов. Как рассказывает New York Times, само преступление серьёзно озадачило местных полицейских.
Трагический инцидент произошёл рано утром 13 ноября в доме, который снимали пять студенток. Три из них стали жертвами напавшего, четвёртым погибшим является возлюбленный одной из девушек. Правоохранителям о происшествии стало известно лишь через полдня, когда тела жертв обнаружили другие студентки, оставшиеся в живых. Следствие предполагает, что некоторые из погибших пытались оказать сопротивление.
Ранее Лайф рассказывал, как в Красноярске 16-летний подросток убил мужчину шестью выстрелами из украденного у него же ружья и угнал его машину.
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