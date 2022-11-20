В Белоруссии прошли задержания за участие в плане "Перамога" по свержению Лукашенко

Правоохранители в Белоруссии задержали всех причастных к подготовке терактов на территории страны в рамках плана оппозиции "Перамога", который имеет целью свержение главы государства Александра Лукашенко. Об этом телеканалу STV заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков.

"Вот так называемый план "Перамога", который объявили там на Западе. Мы установили большинство таких людей. И когда они попадались, пытаясь совершить в определённый момент ... преступление на территории Республики Беларусь, [участники] этой группы — все абсолютно — были задержаны", — сказал Кубраков.

Сейчас в отношении фигурантов дела ведутся следственные мероприятия. Все они будут привлечены к ответственности, установленной законом, заключил глава МВД.