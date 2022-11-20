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Опубликовано 20 ноября 2022, 17:35

Госдеп раскрыл объёмы поставленного на Украину оружия с начала СВО

Госдеп: США поставили Украине более 230 артиллерийских систем с начала СВО

США поставили на Украину 236 артиллерийских систем с момента начала специальной военной операции. Такие данные публикуются на сайте Госдепа Штатов.

В частности, было отправлено: 142 буксируемые 155-миллиметровые гаубицы M777A2 и 36 105-миллиметровых гаубиц, 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 120-миллиметровых миномётов. Также Украина получила более миллиона артиллерийских снарядов, 108,5 тысячи переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, около полутора тысяч ЗРК, 15 вертолётов, 46 радаров, 26 патрульных катеров, более 10 тысяч автоматов и пистолетов, а также более 70 миллионов патронов для них.

Общая сумма поставленных Киеву вооружений от США достигла $21,5 миллиарда, всего же было направлено более 88 тысяч тонн вооружений и военной техники.

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ТАСС/Zuma

Артур Белкин
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