Госдеп раскрыл объёмы поставленного на Украину оружия с начала СВО
Госдеп: США поставили Украине более 230 артиллерийских систем с начала СВО
США поставили на Украину 236 артиллерийских систем с момента начала специальной военной операции. Такие данные публикуются на сайте Госдепа Штатов.
В частности, было отправлено: 142 буксируемые 155-миллиметровые гаубицы M777A2 и 36 105-миллиметровых гаубиц, 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 120-миллиметровых миномётов. Также Украина получила более миллиона артиллерийских снарядов, 108,5 тысячи переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, около полутора тысяч ЗРК, 15 вертолётов, 46 радаров, 26 патрульных катеров, более 10 тысяч автоматов и пистолетов, а также более 70 миллионов патронов для них.
Общая сумма поставленных Киеву вооружений от США достигла $21,5 миллиарда, всего же было направлено более 88 тысяч тонн вооружений и военной техники.
Ранее Лайф рассказывал, что у США заканчиваются запасы некоторых видов вооружения и боеприпасов для поставок Украине.
ТАСС/Zuma