Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 ноября, 17:35

Госдеп раскрыл объёмы поставленного на Украину оружия с начала СВО

Госдеп: США поставили Украине более 230 артиллерийских систем с начала СВО

США поставили на Украину 236 артиллерийских систем с момента начала специальной военной операции. Такие данные публикуются на сайте Госдепа Штатов.

В частности, было отправлено: 142 буксируемые 155-миллиметровые гаубицы M777A2 и 36 105-миллиметровых гаубиц, 38 реактивных систем залпового огня HIMARS и 20 120-миллиметровых миномётов. Также Украина получила более миллиона артиллерийских снарядов, 108,5 тысячи переносных ракетных комплексов для борьбы с бронированными целями, около полутора тысяч ЗРК, 15 вертолётов, 46 радаров, 26 патрульных катеров, более 10 тысяч автоматов и пистолетов, а также более 70 миллионов патронов для них.

Общая сумма поставленных Киеву вооружений от США достигла $21,5 миллиарда, всего же было направлено более 88 тысяч тонн вооружений и военной техники.

В США придумали причину для лишения Украины своего оружия

В США придумали причину для лишения Украины своего оружия

Ранее Лайф рассказывал, что у США заканчиваются запасы некоторых видов вооружения и боеприпасов для поставок Украине.

Обложка ©

ТАСС/Zuma

Артур Белкин

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров