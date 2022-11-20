МВД Белоруссии стянуло больше силовиков к границе с Украиной
МВД Белоруссии в связи с недавними провокациями усилило своё присутствие на государственной границе с Украиной, число сотрудников увеличено. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил министр внутренних дел республики Иван Кубраков.
"Мы совместно с погранкомитетом постоянно несём службу по охране наших рубежей. И сегодня мы особенно усилили, конечно, границу с Украиной", — заявил Кубраков.
Ранее Лайф рассказывал, как боец Вооружённых сил Украины незаконно пересёк границу с Белоруссией. Действия вооружённого солдата попали на камеры.
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