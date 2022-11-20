Появилось видео уничтожения бойцов ВСУ в Павловке батальоном ДНР "Каскад"
Оперативно-боевое тактическое формирование Народной милиции ДНР "Каскад" опубликовало видео удара по группе украинских военных в районе села Павловка. На кадрах видно, что по бойцам ВСУ прилетают артиллерийские снаряды.
Опубликовано видео удара по украинским военным в районе Павловки. Видео © Telegram / ОБТФ "Каскад"
"Артиллеристы ОБТФ ДНР "Каскад" "мотивируют" незваных гостей скорее возвращаться домой", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале донецкого батальона.
Ранее российские военные корреспонденты сообщали о взятии силами ОБТФ "Каскад" населённого пункта Павловка. Позже этому появилось официальное подтверждение. В Минобороны уточнили, что Вооружённые силы РФ уничтожили до 1,4 тысячи украинских солдат в боях за село Павловка.
Telegram / ОБТФ "Каскад"