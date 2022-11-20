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20 ноября, 17:49

Появилось видео уничтожения бойцов ВСУ в Павловке батальоном ДНР "Каскад"

Оперативно-боевое тактическое формирование Народной милиции ДНР "Каскад" опубликовало видео удара по группе украинских военных в районе села Павловка. На кадрах видно, что по бойцам ВСУ прилетают артиллерийские снаряды.

Опубликовано видео удара по украинским военным в районе Павловки. Видео © Telegram / ОБТФ "Каскад"

"Артиллеристы ОБТФ ДНР "Каскад" "мотивируют" незваных гостей скорее возвращаться домой", говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале донецкого батальона.

Полковник в отставке объяснил, что даёт взятие Павловки ВС РФ

Полковник в отставке объяснил, что даёт взятие Павловки ВС РФ

Ранее российские военные корреспонденты сообщали о взятии силами ОБТФ "Каскад" населённого пункта Павловка. Позже этому появилось официальное подтверждение. В Минобороны уточнили, что Вооружённые силы РФ уничтожили до 1,4 тысячи украинских солдат в боях за село Павловка.

Обложка ©

Telegram / ОБТФ "Каскад"

Матвей Шандрыголов

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