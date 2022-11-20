Глава МАГАТЭ снова решил отправиться на Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси собирается снова посетить Россию и Украину из-за Запорожской АЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует снова посетить Россию и Украину из-за обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом он объявил в эфире французского телеканала BFM.
"Безусловно, собираюсь на Украину, в Россию и, разумеется, на Запорожскую АЭС", — сказал Гросси и подчеркнул, что "сейчас неотложная задача заключается в том, чтобы создать зону безопасности" вокруг атомного объекта.
Глава МАГАТЭ также подтвердил, что провёл сегодня телефонный разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Он напомнил, что говорил о необходимости защитить станцию российскому и украинскому президентам Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
Напомним, стратегические объекты ЗАЭС получили повреждения в результате очередного украинского обстрела. Всего ВСУ сегодня выпустили по станции 12 ракет, шесть из которых попали в бассейн фонтана охлаждения реакторов, а две — в сухое хранилище ядерных отходов. Кадры обстрела опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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ТАСС / AP / Markus Schreiber