Кадыров примерил роль пулемётчика и лично испытал новые бронемашины для СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинспектировал подготовленные для отправки в зону проведения СВО бронеавтомобили. Он отметил надёжность и оснащённость представленной спецтехники, а также лично её протестировал в качестве пулемётчика.

Кадыров проинспектировал подготовленные для отправки в зону СВО бронеавтомобили. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Оснащённая пулемётами Дегтярёва спецтехника представляет собой мощную угрозу для пехоты противника. Я протестировал место пулемётчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемёт. Стрелять из него по врагу одно удовольствие", — написал он в своём телеграм-канале.

Среди транспорта также присутствует два бронеавтомобиля "Борз". По словам главы ЧР, они хоть и меньше остальных, но манёвреннее и проходимее, а также имеют агрессивный внешний вид. Кадыров выразил уверенность в том, что весь спецтранспорт будет полезен на фронте.