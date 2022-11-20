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Регион
Опубликовано 20 ноября 2022, 18:39
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Кадыров примерил роль пулемётчика и лично испытал новые бронемашины для СВО

Глава Чечни Кадыров лично испытал новую партию бронемашин перед отправкой в зону СВО

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров проинспектировал подготовленные для отправки в зону проведения СВО бронеавтомобили. Он отметил надёжность и оснащённость представленной спецтехники, а также лично её протестировал в качестве пулемётчика.

Кадыров проинспектировал подготовленные для отправки в зону СВО бронеавтомобили. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Оснащённая пулемётами Дегтярёва спецтехника представляет собой мощную угрозу для пехоты противника. Я протестировал место пулемётчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемёт. Стрелять из него по врагу одно удовольствие", — написал он в своём телеграм-канале.

Среди транспорта также присутствует два бронеавтомобиля "Борз". По словам главы ЧР, они хоть и меньше остальных, но манёвреннее и проходимее, а также имеют агрессивный внешний вид. Кадыров выразил уверенность в том, что весь спецтранспорт будет полезен на фронте.

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Ранее Рамзан Кадыров показывал работы по постройке оборонительных блиндажей в ЛНР. Он поблагодарил генерала Апти Алаудинова за профессионализм, благодаря которому российские военные всегда будут чувствовать заботу со стороны командования.

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Telegram / Kadyrov_95

Матвей Шандрыголов
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