Скандальный экс-посол Мельник попросил Шольца об ультиматуме Путину

Скандально известный бывший посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Незалежной Андрей Мельник в своём твиттере обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом поставить ультиматум президенту России Владимиру Путину.

"Это хорошо, что вы заявили Путину "прекратить спецоперацию". Но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид против украинцев. Сделайте это, пожалуйста", — написал Мельник.