Скандальный экс-посол Мельник попросил Шольца об ультиматуме Путину
Замглавы МИД Украины Мельник призвал Шольца поставить ультиматум Путину
Скандально известный бывший посол Украины в Германии, а ныне замглавы МИД Незалежной Андрей Мельник в своём твиттере обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу с призывом поставить ультиматум президенту России Владимиру Путину.
"Это хорошо, что вы заявили Путину "прекратить спецоперацию". Но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид против украинцев. Сделайте это, пожалуйста", — написал Мельник.
Ранее Лайф рассказывал про массированные удары по Украине 15 ноября. Во всей стране были зафиксированы прилёты по объектам энергетики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что удары наносятся по военной инфраструктуре. А Зеленский признал, что на территории Украины сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением.
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