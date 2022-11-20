Тела двух погибших нашли на цветочном складе в центре Москвы

Жертвами крупного пожара на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве стали два человека. Такие данные имеются в распоряжении Лайфа.

Два человека погибли при пожаре на цветочном складе на площади трёх вокзалов в Москве. Видео © t.me / SHOT

Тела жертв трагедии были найдены спасателями под завалами. Судя по последним кадрам, открытого горения на месте пожара не наблюдается. Личности погибших устанавливаются.