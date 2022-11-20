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20 ноября, 18:23

Тела двух погибших нашли на цветочном складе в центре Москвы

Два человека погибли при пожаре на цветочном складе на площади трёх вокзалов в Москве

Жертвами крупного пожара на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве стали два человека. Такие данные имеются в распоряжении Лайфа.

Два человека погибли при пожаре на цветочном складе на площади трёх вокзалов в Москве. Видео © t.me / SHOT

Тела жертв трагедии были найдены спасателями под завалами. Судя по последним кадрам, открытого горения на месте пожара не наблюдается. Личности погибших устанавливаются.

Пожар на цветочном складе на площади трёх вокзалов в Москве локализован

Пожар на цветочном складе на площади трёх вокзалов в Москве локализован

Ранее Лайф сообщал о пожаре на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи кв. метров.

Обложка ©

t.me / SHOT

Артур Белкин

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