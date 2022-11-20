Тела двух погибших нашли на цветочном складе в центре Москвы
Два человека погибли при пожаре на цветочном складе на площади трёх вокзалов в Москве
Жертвами крупного пожара на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве стали два человека. Такие данные имеются в распоряжении Лайфа.
Два человека погибли при пожаре на цветочном складе на площади трёх вокзалов в Москве. Видео © t.me / SHOT
Тела жертв трагедии были найдены спасателями под завалами. Судя по последним кадрам, открытого горения на месте пожара не наблюдается. Личности погибших устанавливаются.
Ранее Лайф сообщал о пожаре на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи кв. метров.
t.me / SHOT