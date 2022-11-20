Названы 10 продуктов с высоким содержанием йода

Недостаток йода в организме, который особенно вероятен после возвращения с отдыха, может привести к целой массе проблем и даже развитию онкологии или же нарушениям в работе иммунитета. В беседе с изданием "Доктор Питер" врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Елена Парецкая назвала десять продуктов, которые помогут его укрепить.

Так, дефицит йода может привести к тому, что у детей нарушаются рост и развитие, у взрослых же может снизиться работоспособность. В таком случае стоит обратить внимание на клюкву, клубнику, чернослив, креветки, треску, тунца, мясо индейки, белую фасоль, морскую капусту и картошку с кожицей. Всё это является прекрасным источником не только йода, но и массы других полезных веществ, а также витаминов.