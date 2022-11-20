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20 ноября, 18:21

Названы 10 продуктов с высоким содержанием йода

Аллерголог Парецкая назвала 10 продуктов для восполнения дефицита йода

<p>Обложка Shutterstock</p>

Обложка Shutterstock

Недостаток йода в организме, который особенно вероятен после возвращения с отдыха, может привести к целой массе проблем и даже развитию онкологии или же нарушениям в работе иммунитета. В беседе с изданием "Доктор Питер" врач-аллерголог, иммунолог, педиатр Елена Парецкая назвала десять продуктов, которые помогут его укрепить.

Так, дефицит йода может привести к тому, что у детей нарушаются рост и развитие, у взрослых же может снизиться работоспособность. В таком случае стоит обратить внимание на клюкву, клубнику, чернослив, креветки, треску, тунца, мясо индейки, белую фасоль, морскую капусту и картошку с кожицей. Всё это является прекрасным источником не только йода, но и массы других полезных веществ, а также витаминов.

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