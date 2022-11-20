Стены не помогли: Сборная Эквадора в первом матче ЧМ по футболу обыграла Катар со счётом 2:0
Сборная Эквадора обыграла Катар в первом матче чемпионата мира по футболу
Сборная Эквадора. Обложка © Twitter / FIFA World Cup
Сборная Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2022 года обыграла хозяев турнира, команду Катара, со счётом 2:0.
Главным героем встречи стал нападающий и капитан эквадорцев Эннер Валенсия, оформивший дубль. Сначала он реализовал пенальти на 13-й минуте, а затем забил с игры на 31-й минуте матча. При этом в самом начале встречи он же стал автором ещё одного гола, который был отменён из-за офсайда. Добавим, что сборная Катара стала первой командой – хозяйкой турнира, которая проиграла матч-открытие.
Ранее Лайф сообщал, что в Катаре начался чемпионат мира по футболу. Турнир продлится до 18 декабря и пройдёт на восьми стадионах в разных частях страны.