Стены не помогли: Сборная Эквадора в первом матче ЧМ по футболу обыграла Катар со счётом 2:0

Главным героем встречи стал нападающий и капитан эквадорцев Эннер Валенсия, оформивший дубль. Сначала он реализовал пенальти на 13-й минуте, а затем забил с игры на 31-й минуте матча. При этом в самом начале встречи он же стал автором ещё одного гола, который был отменён из-за офсайда. Добавим, что сборная Катара стала первой командой – хозяйкой турнира, которая проиграла матч-открытие.