Эмир Катара объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым
В Катаре состоялась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 года
В Катаре на стадионе "Аль Байт" началась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 года. Сразу после неё состоится первый матч турнира, в котором встретятся сборные хозяев чемпионата и Эквадора.
Одной из звёзд церемонии стал известный американский актёр Морган Фриман. Не обошлось во время открытия и без российского следа: среди прочих маскотов появился и талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака. Представили на открытии и главный приз турнира — Кубок мира, который вынес известный французский футболист Марсель Десайи. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым.
Добавим, что турнир продлится до 18 декабря. А днём ранее в Дохе в преддверии чемпионата мира по футболу прошло пиротехническое шоу с участием десятков дронов.
ТАСС / IMAGO / Ulmer / Teamfoto