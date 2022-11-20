Эмир Катара объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым

В Катаре на стадионе "Аль Байт" началась церемония открытия чемпионата мира по футболу 2022 года. Сразу после неё состоится первый матч турнира, в котором встретятся сборные хозяев чемпионата и Эквадора.

Одной из звёзд церемонии стал известный американский актёр Морган Фриман. Не обошлось во время открытия и без российского следа: среди прочих маскотов появился и талисман чемпионата мира 2018 года волк Забивака. Представили на открытии и главный приз турнира — Кубок мира, который вынес известный французский футболист Марсель Десайи. Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани объявил чемпионат мира по футболу 2022 года открытым.