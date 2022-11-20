Акушер дала советы, как бороться с бессонницей во время беременности

Беременным женщинам важно хорошо высыпаться, однако бессонница, характерная для будущих мам, мешает это сделать. О причинах нарушения сна и о том, как с ними справиться, Лайфу рассказала врач – акушер-гинеколог сети центров репродукции и генетики "Нова клиник" Екатерина Фёдорова.

"Во-первых, сложно принять удобную позу для сна. Во-вторых, приходится периодически вставать, чтобы сходить в туалет. Кроме того, периодически мучает изжога. Да и постоянное беспокойство о малыше и предстоящих родах не способствует расслаблению", — объясняет гинеколог.

Если у будущей мамы возникают проблемы такого характера, то следует обязательно рассказать об этом лечащему акушеру-гинекологу, который выяснит причину проблемы и даст рекомендации. Самостоятельно помочь себе заснуть можно, следуя некоторым советам.

Первый: выйти перед сном на получасовую прогулку, а по возвращении домой включить спокойный фильм. Также важно всегда ложиться спать в одно и то же время и придумать определённый ритуал, который даст организму сигнал о грядущем отдыхе.

"Например, каждый день перед сном принимайте тёплый душ и выпивайте чашку некрепкого чая. Постепенно для вашего организма эти действия станут сигналом к тому, что "пора", — добавила врач.

Помимо этого, можно приобрести новые ортопедические подушку и матрас, выбрать удобную позу для сна, озаботиться свежестью воздуха в комнате и влажностью. Также Фёдорова призывает не есть за два часа до сна, чтобы процесс пищеварения не мешал засыпанию, не пить кофе и не злоупотреблять жидкостью. Помочь заснуть, по словам врача, может травяной чай с мятой, имеющий успокаивающий эффект. Тем не менее лучшие рекомендации сможет дать только лечащий акушер-гинеколог.