Появились результаты экзитполов по выборам президента Казахстана

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах главы государства, набрав 82,45% голосов избирателей. Такие данные exit poll публикует Международный институт региональных исследований "Открытое общество".

А согласно опросу института общественной политики партии "Аманат", за действующего лидера республики проголосовало 85,52% избирателей. Как ранее отмечали в ЦИК, предварительная явка на выборы президента Казахстана составила 69,43%.