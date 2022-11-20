Появились результаты экзитполов по выборам президента Казахстана
Экзитпол: Токаев побеждает на выборах президента Казахстана с 85,52% голосов
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах главы государства, набрав 82,45% голосов избирателей. Такие данные exit poll публикует Международный институт региональных исследований "Открытое общество".
А согласно опросу института общественной политики партии "Аманат", за действующего лидера республики проголосовало 85,52% избирателей. Как ранее отмечали в ЦИК, предварительная явка на выборы президента Казахстана составила 69,43%.
Напомним, в Казахстане сегодня завершилось голосование на выборах президента страны. В списке кандидатов было шесть человек. Граждане страны могли отдать свои голоса и на участках в России.