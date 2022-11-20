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20 ноября, 19:22

В США назвали условие, при котором Зеленский растеряет свои позиции

Экс-сотрудник Госдепа: Вашингтон охладеет к Зеленскому, поняв нереалистичность его целей

Как только США поймут, что выстроенный Владимиром Зеленским "голливудский сценарий" невозможно осуществить в реальности, Вашингтон сразу охладеет к украинскому лидеру. Такое мнение высказал журналу Newsweek бывший сотрудник Госдепа Майкл Киммейдж.

"Риск Зеленского связан с голливудским сценарием о том, что украинский конфликт быстро завершится. А этого не предвидится", — сказал экс-чиновник.

Киммейдж обратил внимание, что истеблишмент США верит в "победу Киева в кратчайшие сроки" и этим мифом во многом объясняется мнимая популярность Зеленского. Украине будет трудно и дальше убеждать Запад в этом, следовательно, им "пора искать другую опору".

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Накануне, напомним, бывшая конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков, которые власти направляют на помощь Украине, оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве. Также она сообщила, что администрация американского лидера знает о хищениях, но никаких соответствующих мер не принимает.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Дмитрий Алексиевич

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