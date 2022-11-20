В США назвали условие, при котором Зеленский растеряет свои позиции
Экс-сотрудник Госдепа: Вашингтон охладеет к Зеленскому, поняв нереалистичность его целей
Как только США поймут, что выстроенный Владимиром Зеленским "голливудский сценарий" невозможно осуществить в реальности, Вашингтон сразу охладеет к украинскому лидеру. Такое мнение высказал журналу Newsweek бывший сотрудник Госдепа Майкл Киммейдж.
"Риск Зеленского связан с голливудским сценарием о том, что украинский конфликт быстро завершится. А этого не предвидится", — сказал экс-чиновник.
Киммейдж обратил внимание, что истеблишмент США верит в "победу Киева в кратчайшие сроки" и этим мифом во многом объясняется мнимая популярность Зеленского. Украине будет трудно и дальше убеждать Запад в этом, следовательно, им "пора искать другую опору".
Накануне, напомним, бывшая конгрессвумен Тулси Габбард заявила, что деньги американских налогоплательщиков, которые власти направляют на помощь Украине, оседают в карманах коррумпированного правительства в Киеве. Также она сообщила, что администрация американского лидера знает о хищениях, но никаких соответствующих мер не принимает.
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