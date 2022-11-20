Назарбаев первым поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал убедительной победу действующего главы государства Касыма-Жомарта Токаева на президентских выборах и первым поздравил его с этим событием.

Ранее международный институт региональных исследований "Открытое общество" опубликовал данные экзитполов, согласно которым Токаев лидирует на выборах, набрав 82,45% голосов избирателей . В свою очередь, опрос института общественной политики партии "Аманат" показал, что за действующего лидера республики проголосовало 85,52% избирателей.

"Эта победа свидетельствует о вашем высоком авторитете как главы государства и является неоспоримым доказательством непоколебимой веры народа в ваши масштабные реформы и новые инициативы, а также признанием стойкости, решительности и мудрости, которые вы проявили в критические часы, когда на кону была независимость нашего государства", — гласит сообщение Назарбаева, распространённое пресс-службой президента.