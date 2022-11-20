В МАГАТЭ оценят ущерб от обстрелов Запорожской АЭС

Специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) намерены совершить обход Запорожской АЭС (ЗАЭС) утром 21 ноября для оценки масштаба ущерба, причинённого обстрелами, если позволит ситуация. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"Мои инспекторы проведут завтра утром обход станции, если позволит ситуация. Ситуация на станции вчера и сегодня ухудшилась. Вчера вечером обстрелы ЗАЭС возобновились, сегодня утром они были продолжены", — сказал Гросси телеканалу BFM.

Агентство, по его словам, сейчас оценивает ущерб. Станция была повреждена из-за обстрелов, но реакторы не пострадали, сообщил глава МАГАТЭ. Как считает Гросси, скорее всего, была затронута зона, где находится отработавшее и новое топливо.