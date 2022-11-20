Байден объявил в США "эпидемию вооружённого насилия"

Президент США Джо Байден назвал вооружённое насилие эпидемией в общественной жизни страны, комментируя ЧП со стрельбой в гей-клубе в штате Колорадо.

"Мы должны ответить на эпидемию в виде насилия с применением огнестрельного оружия", — отмечается в заявлении президента, опубликованном Белым домом.

Также Байден заявил о необходимости вмешательства в ситуацию властей. По словам американского лидера, вооружённые нападения со стрельбой несут разрушительный и возрастающий эффект в американском обществе. Президент выразил соболезнования родственникам жертв нападения, подтвердив, что из-за стрельбы погибло пять человек.