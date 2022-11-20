Байден объявил в США "эпидемию вооружённого насилия"
Байден: В США на фоне стрельбы в Колорадо выросла эпидемия вооружённого насилия
Президент США Джо Байден назвал вооружённое насилие эпидемией в общественной жизни страны, комментируя ЧП со стрельбой в гей-клубе в штате Колорадо.
"Мы должны ответить на эпидемию в виде насилия с применением огнестрельного оружия", — отмечается в заявлении президента, опубликованном Белым домом.
Также Байден заявил о необходимости вмешательства в ситуацию властей. По словам американского лидера, вооружённые нападения со стрельбой несут разрушительный и возрастающий эффект в американском обществе. Президент выразил соболезнования родственникам жертв нападения, подтвердив, что из-за стрельбы погибло пять человек.
Ранее, напомним, сообщалось, что стрельба произошла у бара в американском штате Филадельфия. В результате инцидента пострадало не менее девяти человек. Все раненые были госпитализированы. Известно, что двое из них находились в критическом состоянии, остальные семь — в стабильном.
ТАСС / АР / Alex Brandon