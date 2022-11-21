Сербский теннисист Джокович победил Рууда и повторил рекорд Федерера по числу побед на итоговом турнире ATP

Финальный матч итогового турнира ATP в Турине завершён: серб Новак Джокович одержал победу над норвежским теннисистом Каспером Руудом в двух сетах (7:5, 6:3).

В карьере сербского спортсмена эта победа на итоговых турнирах стала шестой. Прежде Джокович побеждал в 2008-м, 2012–2015 годах и 2022-м.

Теннисист повторил рекорд легендарного швейцарца Роджера Федерера, тот также побеждал в турнире шесть раз.