Рэпер Канье Уэст разместил в Twitter первый пост после разблокировки его аккаунта

В аккаунте рэпера Канье Уэста в Twitter появилась первая запись после того, как владелец соцсети предприниматель Илон Маск восстановил страницу музыканта.

"Тест. Тест. Проверяю, разблокирован ли мой", — написал Уэст в своём профиле.

У Канье 31,5 млн подписчиков. Рэпера заблокировали после серии антисемитских твитов в октябре 2022 года. Аккаунт был восстановлен после того, как Twitter приобрёл Маск.