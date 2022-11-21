Рэпер Канье Уэст разместил в Twitter первый пост после разблокировки его аккаунта
В аккаунте рэпера Канье Уэста в Twitter появилась первая запись после того, как владелец соцсети предприниматель Илон Маск восстановил страницу музыканта.
"Тест. Тест. Проверяю, разблокирован ли мой", — написал Уэст в своём профиле.
У Канье 31,5 млн подписчиков. Рэпера заблокировали после серии антисемитских твитов в октябре 2022 года. Аккаунт был восстановлен после того, как Twitter приобрёл Маск.
Ранее Уэст посетил Неделю моды в Париже в толстовке с надписью White Lives Matter ("Жизни белых имеют значение"). Этот слоган был придуман в пику движению Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). В ответ на него обрушился шквал критики как от пользователей соцсетей, так и от представителей брендов, с которыми он сотрудничал. Так, например, Уэст попал в чёрный список модного дома Balenciaga, а семья Джорджа Флойда даже планирует подать на него в суд.
Также, напомним, Илон Маск, помимо аккаунта Уэста решил восстановить в соцсети страницу Дональда Трампа. Вернуться в сообщество бывшему президенту США позволили результаты опроса: большинство участников высказались за его присутствие.
ТАСС / АР / Michael Wyke