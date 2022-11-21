МЧС: Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью потушен

Спасатели полностью ликвидировали крупный пожар на Комсомольской площади в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС сообщает РИА "Новости".

"В 23:55 пожар был полностью ликвидирован", — сказано в сообщении.

В результате инцидента погибло пять человек, один человек пострадал. К борьбе с огнём привлечено 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд.