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20 ноября, 22:07

МЧС: Пожар на Комсомольской площади в Москве полностью потушен

Спасатели полностью ликвидировали крупный пожар на Комсомольской площади в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС сообщает РИА "Новости".

"В 23:55 пожар был полностью ликвидирован", сказано в сообщении.

Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до пяти

Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до пяти

В результате инцидента погибло пять человек, один человек пострадал. К борьбе с огнём привлечено 42 единицы техники и 121 человек личного состава МЧС Москвы, а также пожарный поезд.

Ранее Лайф сообщал о пожаре на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Площадь возгорания достигла 2,5 тысячи кв. метров.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Юлия Коновалова

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