Россиян предупредили о приближающихся 30-градусных морозах

Ряд российских регионов ожидает температурный фон на 14–16 градусов ниже нормы, об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Погодные аномалии, по его словам, коснутся Челябинской, Курганской, Омской, Новосибирской областей, юга Красноярского края, Хакасии и других областей Западной Сибири и Урала.

В некоторых из них морозы будут достигать 37 градусов, сказал Вильфанд. Он заметил, что на прогностической карте аномалий регионы, где очень холодно, закрашиваются синим цветом.

"Так вот, юго-запад Сибири и Урал просто посинели от холода: на 14–16 градусов температура в этих регионах ниже нормы. В Челябинской, Курганской областях похолодает со среды до 20–25 градусов мороза. В Омской области также со среды температура будет понижаться до 30–32 градусов мороза, в Новосибирской области — до 29–31 градуса мороза, в Томской области — до 30–37 градусов мороза, даже в Алтайском крае с четверга — до 27–30 градусов мороза", — рассказал синоптик.

На юге Красноярского края, в Хакасии, Туве ожидается до 35–37 градусов мороза во второй половине недели. А самая низкая температура в ближайшие дни прогнозируется в Якутии и на Чукотке — минус 34-42 градуса и 40–44 градуса мороза соответственно, предупредил Вильфанд.